1996年、2022年共軍演習區域比較圖。(取自中國時報)

中國大陸4日起開始在台灣周邊展開包圍式的軍演，有部分東風飛彈則飛越台灣上空。國民黨智庫國家政策研究基金會副研究員揭仲今(6日)表示，大陸軍隊機艦一旦進入台灣海域，台灣一定會有動作，到時恐怕會發生不測的狀況，這是接下來幾天要擔心的。

揭仲接受香港媒體《中評社》專訪時表示指出，中國大陸軍隊在離台灣比較近的地方畫了演習範圍，有些進入了台灣內海範圍。現在比較擔心的是，如果大陸軍機軍艦要進入演習區時，就會通過「台海中線」，甚至朝台灣鄰接區前進，這時台灣的軍機軍艦一定會採取動作，雖然不見得是開火，但是當雙方進入短兵相接時，就有可能發生一些不測的狀況，接下來幾天反而要擔心這點。

揭仲更指出，發布防空警報的目的是，是因為對方飛機、飛彈可能會對台灣陸地造成殺傷。但若僅通過台灣上空，且落點不是台灣陸地時，就沒必要發布防空警報。如果這樣就要發警報，那以後大陸的衛星通過台灣上空時，我們要不要發警報呢？因此沒有太多的必要。

針對部分東風飛彈飛越台灣上空，揭仲認為，這件事是被日本曝光後，國防部才解釋。如果國防部能早一點做出說明，大家的反應可能會更好，也就不會有這麼多疑慮。