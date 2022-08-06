以色列今天對加薩走廊發動空襲，造成逾15人喪生，隨後加薩地區武裝團體也發射100多枚火箭回擊以色列，作為報復。

以色列表示，他們對伊斯蘭聖戰組織展開先發制人行動，遭轟炸致死者當中包括1名指揮官。以色列稱這個巴勒斯坦武裝團體近期在以國發動一連串攻擊。

伊斯蘭聖戰組織指出，以色列空襲等同「宣戰」，數小時後對以色列發射100多枚火箭，並稱這只是「初步回應」。

目前未立即傳出以色列傷亡報告，以色列商業樞紐特拉維夫（Tel Aviv）官員表示，他們正開啟防空洞讓民眾躲避。

巴勒斯坦自治區衛生部指出，這次空襲也造成1名5歲大的女童喪生。

自以色列2007年掌控加薩以來，巴勒斯坦哈瑪斯集團（Hamas）與以色列發動4次戰爭，最近一次是在去年5月。伊斯蘭聖戰組織是另一個集團，但與哈瑪斯結盟。

伊斯蘭聖戰組織指出，軍事部門有幾名成員被炸死，包括加薩市北部聖城旅（Al-Quds Brigade）指揮官泰西爾．賈巴里（Taysir al-Jabari）。