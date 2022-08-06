美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台19小時，令台海緊張情勢升高。有網路民調卻顯示，裴洛西重申美國保障台灣民主的決心後，62.7%民眾認為「完全沒信心」，更有41.4%民眾認為當前台海關係「非常不安全」，均創下該民調統計以來新高，可見多數民眾並未因裴洛西來台而對台美及兩岸關係、蔡政府更有信心。

《YAHOO奇摩》3日起針對裴洛西訪台效應發起網路民調，截至今日（6）早上7時30分，已有21300人參與投票。「裴洛西重申美國保障台灣民主的決心，你對美國協助防衛台灣的看法是？」結果顯示，完全沒信心的民眾有62.7%、不太有信心16.4%、還算有信心9.8%、非常有信心8.8%、不知道／沒意見2.3%。

針對「你對目前台海關係的看法是？」認為非常不安全的民眾有41.4%、不太安全32.2%、還算安全18.5%、非常安全5.6%、不知道／沒意見2.3%。

至於「中國大陸後續展開一連串商攻武嚇，你的看法是？」認為非常擔心的民眾有39.0%、有點擔心31.6%、不太擔心15.4%、完全不擔心11.0%、不知道／沒意見3.0%。