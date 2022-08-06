解放軍在台灣周圍進行實彈演習，引起各界關注台海局勢，一名網友崩潰地說，最近網購了幾個商品，結果下單以後，店家卻說台灣全都停止發貨，引起網友討論，不少人見狀擔憂地說，最近才剛下單，突然開始擔心貨能不能順利到了；不過，也有網友表示，自己最近網購都很順暢，可以下單、商品也照樣有送達。對此，關務署也說，沒有接獲相關通報。

一名男網友昨在臉書社團《爆廢公社》上發文表示，透過京東購物網訂購幾樣產品，下單以後卻收到店家回覆說「台灣全都停發！」讓他有點崩潰，因為他想要買的東西台灣買不到，本來以為透過跨國網購就能買，結果現在包裹都停發？

貼文引起網友討論，「我也在想這個問題欸！我最近也有買」、「我的蛙鞋已經卡關很久」、「最近來台灣的貨好像都比較慢」、「就暫時先別買了吧」、「突然對我的貨感到莫名的恐懼」。

不過，也有網友納悶地說，有受到影響嗎？最近也有網購，但是商品都有照常發貨、順利抵達欸！如果官方集運沒有辦法發的話，也可以考慮私人集運，目前都還沒有發生原PO說的問題。另也有網友質疑，會不會是店家純粹不想賣你（台灣人）？「集運沒影響啊！你挑哪家」、「我淘寶集運正在報關中」、「我的目前沒遇到這狀況欸，都顯示正常發貨」、「官方集運正常，哪來的問題？」

財報部關務署則說，有關買淘寶恐卡關一事，經電詢承攬、報關相關公協會，尚無接獲會員業者反映相關情事；另電詢承攬兩岸快遞遞送的國際大型快遞公司，同樣也沒有接獲其中國大陸地營運機構通知相關的事情。而且經過觀察，近日空、海運快遞貨物進出口情形，尚無顯著變化。