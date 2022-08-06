林良齊／台北報導

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(5日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，週末(6、7日)兩天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，最高溫達37、38度，要防曬、防中暑；但大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨，仍有較大雨勢。今日各地區氣溫：北部24至36度，中部23至36度，南部24至37度，東部22至38度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週一至週三(8至10日)天氣持續晴朗炎熱，需防曬、防中暑；東南部及恆春半島則因「熱帶擾動」外圍的水氣，降雨漸趨明顯；西半部午後有局部雷陣雨、範圍亦逐漸擴大。下週四(11日)天氣晴熱，大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨。

吳德榮提及，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，下週(7)日20時「季風環流」(monsoon gyre)在南海逐漸成形(左圖)，有利「熱帶擾動」在其中發展；下週三(10日)「熱帶擾動」已在雷州半島附近。各國模式皆顯示，下週一至週三「熱帶擾動」有發展成颱的機率，應持續觀察。