王心凌參加陸綜《乘風破浪》再度爆紅，並於1日總決賽奪下年度總冠軍，10人成團名單也正式出爐，稍早她也在社群網站發文吐露心聲，表示這段時間讓所有不可能變成可能，瞬間吸引上萬人按讚。

王心凌於《乘風破浪》奪下年度總冠軍後，在社群網站吐露心聲：「本來以為自己不會乘風破浪，本來以為要很久之後才和大家見面，本來以為自己不會嘗試說唱，本來以為自己不會享受多人舞台，本來以為我會受不了真人秀，本來以為我不會想當隊長，本來以為不會走到乘風夜」，似乎難以置信奪冠一事，接著強調這段時間需要很多勇氣及堅持，但也比想像中有更多的愛和友情，因此讓「不可能變成了可能」，更強調「乘風破浪之後，還有很多新的故事會在前頭」。

《乘風破浪》10人成團名單正式出爐，由王心凌奪下冠軍，2至10名分別為鄭秀妍（潔西卡）、于文文、鍾欣潼、蔡卓妍、郭采潔、薛凱琪、譚維維、唐詩逸及張天愛，並由譚維維獲選年度隊長，不過表現亮眼的吳謹言，卻是王心凌隊中唯一沒在成團名單內的成員，成了本季最大遺珠。

《乘風破浪》10人成團名單正式出爐。(橘子娛樂微博)

眼見王心凌奪下冠軍，粉絲也湧入留言祝賀：「恭喜心凌獲得總冠軍，這個夏天也讓我也看到了不一樣的心凌」、「我的總冠軍妳超棒！一直都為妳驕傲！我愛妳」、「不可能變可能了，是一趟奇幻的旅程」、「謝謝心凌帶給我們這麼美好的夏天，2022永遠記得」，就連蔡卓妍都來留言：「謝謝我們的隊長，愛你」，王心凌則是開心回應：「也愛妳～ 我的副隊長」。