國民黨高雄市長候選人柯志恩5日在鳳山區和樂宴會館舉辦首場千人大會師「柯志恩大家族」見面會，現場熱鬧滾滾。（資料照/洪浩軒攝）

高雄市長選戰，國民黨徵召智庫執行長柯志恩挑戰民進黨現任市長陳其邁，根據最新民調顯示，如果明天投票，陳其邁將以53％支持度領先柯志恩的18％。對此，柯志恩說，「我並不擔心，只要有各位兄弟姊妹在，有了家人們的支持，我就有了勇氣！」此文一發出，不到一天時間已獲萬名網友按讚，其中，身為高雄女兒的國民黨發言人李明璇也現身留言，「團結，不讓綠草叢生、讓藍天重現，柯志恩加油」。

國民黨高雄市長參選人柯志恩競選團隊，昨(5日)在鳳山區和樂宴會館舉辦首場千人大會師「柯志恩大家族」見面會，現場熱鬧滾滾。柯在臉書談到，非常感謝前立法院長王金平、競選總部主委、前高雄市副市長葉匡時、立委吳怡玎、高雄市議會前議長莊啟旺、主委許福明、總幹事蕭漢俊，以及高雄市議長曾麗燕、副議長陸淑美所率領的所有議員與參選人。當然，還有最重要的家人夥伴們。她說，從在6月29日正式參選高雄市長至今，深深感受到高雄鄉親的熱情，自己不是一個多愁善感的人，蕭漢俊總幹事甚至說「我有點恰北北」，但在高雄她感受到家的感覺。

柯志恩表示，「所以民調不高，我並不擔心，只要有各位兄弟姊妹在，有了家人們的支持，我就有了勇氣、有了信心。選戰的號角，從今天開始反攻！」

近期到基層拜訪，柯志恩透露，許多鄉親都跟她說日子金歹過，希望在野黨的監督力量能更強。公安、治安、交安、環安，人民要的只是心安，而柯志恩大家族乘載的不是只有柯志恩一個人，而是台上台下螢幕前，所有的兄弟姐妹們，我們背負著濁水溪以南的在野監督重責，這是國民黨對台灣社會的責任！「今天我和大家站在這邊，就是要一起告訴民進黨，濁水溪以南的監督制衡力量，回來了！」