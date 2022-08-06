美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台挑起兩岸敏感神經，大陸海關總署1日突公布，禁止100多家未完成更新註冊台灣食品廠商進口；3日再宣布，暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入。一份最新網路民調顯示，認為大陸此舉會衝擊台灣經濟者有1975人、認為不會者則有1653人，雙方差距不大，這個結果讓許多網友相當擔憂。

《YAHOO奇摩》4日起針對「中國大陸抵制台灣農產品，你會擔心衝擊國內經濟嗎？」發起網路民調，截至今日（6）早上8時，已湧入數千人參與投票。認為「會。出口減少，拖累經濟成長」的民眾有1975人，認為「不會。台灣人自己吃起來」者則有1653人。

此結果引發熱議，大批網友對兩者差距這麼小感到吃驚，紛紛湧入該投票頁面下方留言：「看到這個結果我就知道……台灣完蛋了」、「想不到差距那麼小，真是震撼我三觀」、「這票數也咬太近！台灣人不覺醒，誰都沒辦法」、「這結果令人害怕」、「會衝擊的只有選情！噢不！我忘了還有『死忠的』存在」、「死忠的果然死忠」、「台灣自己買是台灣的錢 台灣的錢並沒增加出口外匯」。