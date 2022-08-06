富邦悍將外野手林哲瑄日前在新竹棒球場發生意外，於一次撲接時受傷，造成左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂，將進行手術並休養8個月，本季報銷，這讓外界都十分心疼，而今天富邦悍將在Youtube頻道發佈影片，表示林哲瑄8/5順利完成手術，接著將面對辛苦的復健，同時球隊成員也在影片中紛紛向他暖心喊話！(富邦悍將YT頻道連結：https://www.youtube.com/watch?v=hLY2RIhIX6I）

林哲瑄在新竹棒球場的受傷事件引起軒然大波，7月底他也首度在個人臉書談及這一切，表示事發後的幾天都無法安穩睡覺，只要想到本季無法在球場上繼續奮戰，心情就會相當難過，更直言一個受傷可能前面辛苦累積的一切都會化為烏有！」也再次呼籲各級單位都要好好重視球場安全。而今天球隊在YT頻道對外宣佈他已順利完成手術。

影片中更出現多名悍將成員祝福，昨日獲得中職首勝的投手郭俊麟說：「開刀不會很辛苦，辛苦的是你在開完刀之後，必須忍受傷痛，希望你在這個過程中可以努力撐過，過程中你也可以換個想法，祝你一切順利，我們都會等你回來！」內野手林益全則說：「今天開完刀了，希望你能盡快回歸，我們都在等你。

三位洋將羅力、范米特、富藍戈出現在同個畫面，羅力同樣希望林哲瑄能在開刀與復健中一切順利，期待早日回球場和大家見面，范米特說會繼續努力比賽也會很想念你。投手江少慶喊話認為林哲瑄一定能熬過難關，最後總教練丘昌榮、內野手王勝偉等人也都齊心給予祝福，句句勉勵的話十分感人，相信林哲瑄肯定會備受激勵！