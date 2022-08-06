解放軍授權新華社公告台灣周邊實彈演習圖示。（新華社）

共軍4日起環台軍演，陸軍司令部今(6日)上午發出新聞稿表示，昨(5日)晚間發現無人機4批7架次，進入金門、烈嶼及北碇地區禁限制水域上空；另馬祖亮島及東引地區上空亦發現不明飛行物。駐守部隊即依標準作業程序，射擊信號彈示警。

共軍無人機侵入，金門守軍發射信號彈示警。（金防部提供，圖非當次事件）

信號彈發射訓練及平日戰備的照片。（金防部提供）

陸軍司令部表示，後續將持續保持監控及高度警戒。而外（離）島防區運用聯合情監偵手段，可全般掌握周邊動態；且營區、設施及陣地偽裝皆依規定實施，遇突發狀況均有能力即時應處。