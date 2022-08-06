一名網友分享，隔壁住了一位幼教師，對方每天早出晚歸，離開學校後就去泡夜店，經常帶不同男人回家過夜，還被他撞見在門口與男性調情，私下還會抽菸與說髒話，讓他懷疑這位老師的私德有問題，很希望對方搬走，貼文引起網友討論，不少人吐槽說，有問題的是原PO吧？老師私下要怎麼生活，不關大家的事。

一名網友在臉書社團《靠北租屋2.0》上發文說，隔壁住了一個幼兒園老師，每天早出晚歸，本以為是帶學生很忙，後來才知道，原來這位老師下課後都會去夜店玩，然後帶不同男人回家過夜，且離開學校以後，日常生活中不僅會說髒話，甚至還有抽菸這樣的惡習，讓他覺得身為一位老師，有上述的這些行為似乎不是很好。

該網友表示，某天回家撞見這位老師與一位男子調情，後來還開始摸來摸去，最後差點就要親上去了，直到發現住在隔壁的他牽著小孩回家了，那些親密的舉動才稍微收斂。不過，男方看到他的小孩以後，竟對那位老師說「我們或許等等可以生一個？」而老師聽到就狂笑，讓他覺得很扯，也懷疑老師的私德有問題。

該網友指出，他不會無聊去探聽對方上班的地方，但也希望自己的小孩不會被這個老師教到，當老師應該要有老師的樣子，大家都覺得她的行為很「下夕下井（台語音譯：丟人現眼）」，也很怕他們在隔壁辦事的聲音被家中小孩聽到，畢竟萬一孩子很早熟，也跟著亂交男女朋友就不好了，不知道大家有沒有什麼建議能讓老師主動搬走？

貼文曝光以後，遭大批網友酸爆，「你這種人先主動搬走比較好」、「是不是太閒啊？查對方的工作跟私生活，你小孩這麼容易被影響，可以搬到寺廟旁邊啊」、「家長辦事被聽到的機率應該比隔壁的高唷」、「他是成年人欸，私生活怎樣也要管，原PO家住海邊吧」、「老師是職業，人家私下怎樣人家的事，除非她教學有問題，不然你沒什麼資格嘴」、「老師私下要怎麼生活，不關大家的事情吧！」