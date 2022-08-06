國民黨台北市前議員羅智強辦公室主任楊植斗留言，獲得超過1500個讚。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日結束訪台後，大陸隨即宣布在台灣周遭海空域畫出6個演習區進行軍演。總統蔡英文4日深夜在臉書發文表示，大陸此舉破壞了台海的現狀、侵犯了我們的主權，更造成印太區域的高度緊張，並喊話台灣必「堅定不退縮」。國民黨台北市前議員羅智強辦公室主任楊植斗日當天也現身留言：「飛彈從頭上飛過，預警簡訊完全沒作用，上星期漢光演習是假的嗎？」獲得超過1500個讚。

蔡英文4日深夜10時51分在臉書發文稱，大陸軍演不但破壞了台海的現狀，侵犯了我們的主權，更造成印太區域的高度緊張；而海空運輸的安全，國際貿易的正常運作，都受到空前的威脅，我們嚴正要求他們理性自制。

蔡英文強調，我們不會升高衝突，不會挑起爭端，但我們會堅定地捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。她要向國際社會表達，民主的台灣始終是負責任的國際一員，我們致力維護台海和平穩定的現狀、我們冷靜不躁進、我們理性不挑釁，但我們也會堅定不退縮。

此文湧入逾1.8萬則留言，討論熱烈。除了部分支持者留言外，也引來許多批評聲浪。楊植斗本人回應：「飛彈從頭上飛過，預警簡訊完全沒作用，上星期漢光演習是假的嗎？」此留言獲得超過1500個讚，引發極大迴響。其他網友則紛紛留言：「原來只要喊口號就能治國，口號喊越響越能阻止對岸演習，中華民國只會毀在妳手裡」、「花錢買外交，讓食品業，漁民，農民，一片哀嚎」、「對了……請問總統哪裡可以領掃把？飛彈都過來了，我得領幾個掃把壓壓驚」。