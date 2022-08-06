連日來台灣人被騙到柬埔寨從事詐騙行業，人數多達上千人， 1名在柬埔寨工作5年的當地台人PO文揭露內幕，告訴大家當地腐敗程度，及柬埔寨發生意外時唯一自救的方法，並呼籲民眾，若看到高薪又輕鬆的工作，千萬別衝動，原PO說： 「我不敢說百分百但是幾乎都是唬人的」。

台商發文親揭柬埔寨貪汙腐敗情況，並透露若在當地出事，僅能到1地方求救。（圖／翻攝爆廢公社）

1名網友於臉社團《爆廢公社》發文，他於2013年面試3次，得到台灣上市公司赴柬埔寨工作5年的機會，工作職務為儲備幹部，他說薪水比台灣好，但並非詐騙集團所說的當櫃檯、服務員或發牌員，每月薪資8到15萬，原PO希望民眾知道：「你沒一技之長，誰會願意給你這薪資」？

原PO說，當地救援困難原因，除語言不通外，大多數人被騙後都不知道自己被關在哪裡，因柬埔寨地名是以「幾號公路幾號橋旁」，且當地警方腐敗程度，恐怖到讓台灣人無法想像，他說，當時他同事有國際駕照，開廠車出門時，數度遭員警攔下，要求給予10美金過路費。他還說，2013年時因柬埔寨大罷工，不少勞工為爭取工資引起暴動，未料報警後，警方卻表示：「某間廠商出給了多少美金，你們呢」，讓他痛批，警方想藉此收取保衛工廠或平息暴動的好處。

原PO還說，若在當地出事，僅有一個解決辦法，衝去中華人民共和國駐柬埔寨王國大使館求救，他發文提醒大家，出國工作前，都要先經過台灣有正規公司，正常面試，因為詐騙集團面試內容通常都非常簡單，或幾乎不面試就能取得國外工作機會，特別是博弈，飯店管理等職缺，他表示：「我不敢說百分百但是幾乎都是唬人的。」