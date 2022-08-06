日本桌球天后福原愛去年與江宏傑離婚後，下半年就傳出與先前被拍到的橫濱男正式交往，最近日媒拍到福原愛恢復單身後生活愜意，和新男友住進要價3億日幣（約6700萬台幣）的豪宅，而這背後先前有位大陸金主牽線，幫她尋找合適的代言和工作，今(6日)進一步爆出福原愛在日本也有新靠山，5月她就簽進了日本藝能事務所「A-Plus」，公司也承諾會積極幫她爭取代言和曝光量。

福原愛去年因東京奧運回日本後，與江宏傑的婚姻就開始全面崩壞，福原愛爆出受到言語精神虐待，而八卦媒體拍到她和橫濱男出遊，但她強調兩人是各住一間房，沒有不倫戀，後來橫濱男與前妻離婚，前妻受訪時承認離婚主因跟福原愛有關，還曝光福原愛寫給橫濱男的情書，讓她形象備受打擊。

上月，《女性自身》報導，福原愛雖然形象大傷，但離婚後依舊過著優渥的生活，和橫濱男一起住進東京豪宅，男方選擇離職，改當福原愛的專屬司機，至於福原愛的收入從何而來？據知是有大陸金主幫忙牽線邀她拍廣告，公司還派了勞斯萊斯讓福原愛代步，而金主受訪表示，看好福原愛人氣高及工作發展，之後會安排她出席中日建交50周年的活動，而媒體先前也拍到福原愛曾帶男友一起拜訪金主。

另外，《FLASH》今報導，福原愛在日本的工作發展也有了著落，5月時正式簽進DAIGO所屬的藝能事務所「A-Plus」，目前官網已經有她的個人資料，身分是運動員及文化人，還標註是與「株式會社omusubi」提攜合作，而該公司就是她去年跟朋友所開的公司，求證「A-Plus」對方承認福原愛目前是公司旗下藝人，未來會擔任安排她上節目、接廣告的主要管理窗口。