隨著下個球季季前訓練營腳步逐漸接近，《The Athletic》記者布哈最近根據湖人當前陣容，排出湖人下個球季最好且最符合現實的先發五人名單，分別是韋斯布魯克、里夫斯、詹姆斯、安東尼戴維斯與湯瑪斯布萊恩，甚至連5名主要替補都列了出來。

在布哈的心目中，當前湖人5名主要替補依序將是納恩、朗尼沃克、特洛伊布朗、托斯卡諾安德生與達米安瓊斯，布哈更大膽預測上季打過先發的史坦利強生、荷頓塔克與加布利爾，以及新秀克利斯提等4人，很可能將被排除在主要輪替之外。

儘管把韋斯布魯克排在湖人下季最佳先發陣容之中，布哈卻也強調，新球季的季前訓練營，將是湖人交易韋斯布魯克的最早期限，因為如果韋斯布魯克9月下旬仍在湖人陣中，勢必面臨相當多的場外干擾，因為外界將會逼問他的未來，以及跟詹姆斯之間關係。

至於韋斯布魯克的最晚交易期限，布哈訂在明年2月的交易截止日，不過他仍建議湖人必須在季前訓練營趕緊把韋斯布魯克送走，如果拖得越久，湖人新球季狀態恐怕越不穩定。