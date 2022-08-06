台北市議員簡舒培在臉書爆料，台北市副市長黃珊珊派公務人員配送新書，行政不中立。（摘自簡舒培臉書）

台北市副市長黃珊珊欲參選台北市長卻遲遲未請辭，屢爆行政不中立爭議，台北市議員簡舒培今凌晨在臉書爆出，黃珊珊1日派出秘書處的3位公務人員配送親簽新書至議員辦公室，其中一名還是替代役，讓簡舒培炮轟「把公務員當選舉志工，把台北市政府當民眾黨競選總部。」

簡舒培表示，1日收到黃珊珊親筆簽名的新書，但助理追問之下發現，送書人員竟然是秘書處機要組的替代役人員，痛批黃珊珊濫用行政資源，拿市政資源幫自己選舉造勢已經不是新鮮事，帶著民眾黨的小雞出席活動，被抓包還硬拗是關心攤商；為了選舉出新書，教育局長在群組幫她宣傳，現在還叫公務員跑腿幫他送書給議員，強調「幫副市長送書」跟市政到底有什麼關係。

簡舒培表示，台北市政府有許多優秀公務員，可是市長想著選總統、副市長想著選市長，滿腦子都是選舉而不是市政，導致城市陷入停滯。

簡舒培再細數過往，表示柯市府更可惡的是讓公務員當網軍帶風向，又或是叫公務員加班陪著跑市場造勢、幫民眾黨候選人拍照，現在甚至隨意叫公務員跑腿推廣新書，一次還動用3名同仁，其中一名竟然是替代役人員，把公務員當選舉志工，把台北市政府當民眾黨競選總部。

簡最後酸，黃珊珊身為柯文哲欽定的接班人，果然盡得他「市政沒半撇，寄生好又滿」的真傳，竟然濫用市政資源到這個地步，行政不中立的境界令人嘆為觀止。最後向台北市長柯文哲發問，「黃珊珊這樣是可以的嗎？」