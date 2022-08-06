大陸央視新聞用戶端6 日報導，海南省三亞市出現大陸首見新冠Omicron病毒BA.5.1.3變異株。1日0時至8月5日17時，已累計發現確診病例335例、無症狀感染者45例。本輪疫情防控嚴峻複雜，官方「三亞發布」微信公眾號消息，8月6日6時起，海南三亞實行臨時性全域靜態管理。恢復時間另行通告。

報導稱，8月6日凌晨，三亞市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部通報，當前三亞市疫情防控形勢十分嚴峻。自2022年8月6日凌晨6時起，三亞全市實行臨時性全域靜態管理，除保障社會基本運行服務、疫情防控和緊急特殊情況外，三亞全市範圍限制人員流動，暫停城市公共交通。恢復時間另行通告。

海南三亞市疫情防控指揮部〈致全體市民和遊客朋友的一封信〉稱，8月1日，三亞在動車站例行落地檢時，發現1例新冠病毒確診病例，基因三代測序為新冠病毒Omicron變異株BA.5.1.3。該變異株是中國首次檢出，也是目前全球最受關注、傳播力最強的毒株。8月1日0時至8月5日17時，三亞已累計發現確診病例335例、無症狀感染者45例。目前全市共劃定高風險區95個，中風險區50個。

指揮部稱，本輪疫情防控形勢嚴峻複雜，已超過今年的「0331」疫情。社區隱匿傳播風險大，人員聚集及跨區域活動將增大疫情傳播風險。為迅速控制三亞疫情，盡快實現社會面動態清零，三亞已進入區域管控狀態。

指揮部強調，疫情發生後，三亞迅速轉入「戰時狀態」，全市各區各部門立即啟動疫情防控應急機制，科學精準開展各項疫情防控工作。當前，疫情防控形勢異常嚴峻，為早日實現社會面動態清零，恢復正常生活生產旅遊秩序，需要民眾大力支持和密切配合，全力做到：

一、關注權威訊息。密切關注「三亞發布」《三亞日報》等官方媒體發佈的疫情資訊，不信謠、不傳謠、不造謠。

二、做好核酸檢測。主動參與區域核酸檢測，服從工作人員指揮，分時有序到指定採樣點採樣，保持「一米線」距離，不交談，不聚集。檢測後保持通訊暢通。

三、嚴格自我管理。養成良好衛生習慣，戴口罩、勤洗手、常通風，保持個人、家庭和公共環境衛生。非必要不出門、不離市，不組織和參與聚餐集會等各類活動，降低感染、傳播疫情的風險。

四、及時就醫診療。如有發熱、咽痛、乾咳等不適症狀，不要恐慌，戴好口罩，盡快到定點醫院發熱門診就診。

五、各涉旅部門、行業協會和企業竭盡全力提供優質貼心的服務。啟動退訂專班工作機制，妥善做好因疫情等不可抗力因素導致的訂單退訂工作，簡化退訂流程，提高退款效率，切實維護遊客合法權益。