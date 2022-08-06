獨家! 直擊南部海域烽火 漁民崩潰幹譙"生活怎麼過?"│中視新聞 20220805

共軍近日在台灣周遭海空域進行演習，昨(5日)有民眾爆料，上午在高雄港西南外海拍攝到國軍成功級巡防艦「跟監」一艘「不明艦隻」的照片，據推斷應為共軍052C 舷號150長春艦。不過，罕見的是兩艘艦距離相當近，不到一千公尺，有軍方消息人士透露，是因對方已越過海峽中線，我方才會採取近距離警告。

根據軍方消息人士，被大陸網友稱為「中華神盾」的052C飛彈驅逐艦「長春號」昨在我方西南邊，已越過海峽中線以東，我方成功級巡防艦立刻採取「近迫」方式驅離 。

海軍人士指出，過去從未有共軍艦艇越過海峽中線的狀況，因此我方若有偵監到對岸艦艇，通常採取在約4海浬外進行監控，昨天照片中顯示雙艦如此逼近不到一千公尺，就是因為對方已越過中線，所以我方採取近距離警告逼近警告驅離，狀況相當罕見，也顯示狀況極度緊張。

052C型驅逐艦同級艦共有6艘，四面主動式相位陣列雷達，被大陸網友稱為「中華神盾」。滿載排水量達7000噸，配射程達300公里的鷹擊62反艦導彈等武器系統，長春艦是隸屬東部戰區海軍驅逐艦6支隊的艦艇。