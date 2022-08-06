知名正妹實況主「Zoe肉乙」甜美外型，加上自然不做作的風格，擁有一票鐵粉支持，除了常玩遊戲開直播和粉絲互動外，也不吝嗇在Instagram曬出火辣身材照，讓人看得鼻血直流，不過日前卻遭官方認定違反社群守則強制刪文，讓她傻眼直呼：「是在哭喔」。

肉乙日前受邀出席國際電玩電競展，只見她扮成遊戲中的角色，傲人的火辣身材一覽無遺，除了露出雄偉車頭燈及深邃事業線，一雙修長美腿更讓人充滿無限遐想，未料在Instagram上傳此系列照片，竟遭到官方無預警刪文，並通知「你的貼文為違反了我們有關成人性誘惑的守則」，讓她相當傻眼，並將通知截圖上傳到限動直呼：「我滿臉問號」。

隨後她再次上傳照片及原PO文，接著怒喊：「剛剛直接被刪文，重發一次，我就記錄一下工作而已，是在哭喔」，對此網友紛紛回應：「比基尼都存活了 這個算什麼」、「到底哪張在色」、「居然⋯發幾次我按幾次」、「腿長錯了嗎，居然這樣就被刪文」、「應該是單身狗在情人節這天不開心了」、「一定是官方看到妳的腿也忍不住了」、「被認證天生誘惑性極高」。

肉乙前曾大尺度拍換裝影片，引起熱烈討論，先前更PO出健身2個月的成果，不僅身材前凸後翹，還近距離特寫健身後飽滿又翹的蜜桃臀，神秘三角洲地帶更是若隱若現，讓人看了鼻血直流，不過她似乎仍沒有很滿意成果，不忘向自己喊話「可以再大突破」。