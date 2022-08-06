大陸央視新聞6日報導，暑期旅遊旺季，大陸海濱城市海南省三亞市出現毒株為新型Omicron變異株BA.5.1.3疫情，聚集性明顯，已出現省內擴散和外溢；三亞市副市長何世剛表示，估算大概有8萬多名的遊客留在三亞，目前要求，管控發生疫情的三亞灣和亞龍灣，必須要有24小時的核酸陰性證明才能進入。為了防止疫情外溢，離開三亞市的人必須要有48小時兩次核酸陰性證明，避免病毒被帶到別的地方去。

從目前數據分析來看，現在感染者主要是當地居民，對如何做好滯留遊客的工作，有這麼幾個方面：

首先，從現在目前病例分布來看，在三亞灣和亞龍灣這兩個地方，剛好也是遊客最集中的地方，所以強化了對三亞灣和亞龍灣的管控，要求必須要有24小時的核酸陰性證明才能進入，這樣的話能夠保證遊客比較集中的地方免受或者減少病毒感染的可能性。

第二，要求旅文等涉旅部門，包括酒店協會等企業，一定要努力為遊客做好服務和安撫情緒，把相關政策告訴遊客。同時在旅文部門設立專班，安排專線，專門受理遊客的各種訴求，協調他們所涉及的一些涉旅的問題，妥善給他們做好服務。

何世剛表示，海棠灣和亞龍灣實際上都是比較相對獨立的單元，所以都在路口設了卡口。外地遊客到了以後，仍然可以憑核酸陰性證明以及抵達三亞的機票和火車票進入到他所預定的旅店，並且辦理入住，遊客進出都需要有核酸檢測證明。所以一定要力保這些地方目前還沒有發生疫情的，還沒有發生病例的，而且又是遊客比較多的地方要嚴加管控，避免他們受到疫情傳播的影響。

何世剛說明疫情已外溢至海南省內外應對之道稱，三亞疫情外溢，從這次發現Omicron變異毒株來看，大陸並沒有流行，前兩個月都是旅遊高峰期，有上百萬遊客進入三亞，經過基因測序比對，可以排除病毒是從大陸國內遊客大量輸入而傳入，所以面對新的病毒，從大陸全國疫情防控的大局，從省級層面，也要做好防外溢和防擴散的工作。

目前來講，據了解這次病毒已經傳播到重慶、廣東，以及海南省內的8個市縣。海南省有以下幾方面的做法：

一是在省級層面已經成立了防外溢的專班。

二是升級了離開三亞市的措施，要求離開三亞市的必須要有48小時兩次核酸陰性證明，這樣的話避免病毒能夠被帶到別的地方去。