大陸資產管理機構（AMC）中國華融5日宣布，其將紓困涉及房地產業務的陽光龍淨集團，雙方已簽署「紓困重組框架協議」，使去年第三季爆發流動性危機的陽光龍淨旗下房企陽光城看見轉機。

第一財經引述中國華融表示，為貫徹落實國家關於穩定房地產市場，保交樓、穩民生的有關要求，進一步促進房地產業良性循環和健康發展，中國華融全面推動與相關市場主體的紓困合作。

近日，中國華融與陽光龍淨簽署協議，並召開紓困戰略合作會議。中國華融方表示，作為五家全國性資產管理公司之一，始終立足不良資產行業主力軍定位，發揮逆週期救助性功能，積極服務實體經濟，防範化解金融風險，大力開展保交樓、爛尾樓盤活、問題資產併購重組等項目，促進房地產業風險化解和問題房地產企業市場出清，深度參與產業升級，維護經濟社會穩定。

中國華融總裁助理高敢、陽光集團董事局主席林騰蛟則表示，面對經濟下行和新冠疫情等因素引發的流動性困難及債務風險，陽光集團積極開展自救，此次合作將為陽光集團的未來發展增添更強大的動力與信心。