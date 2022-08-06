美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日結束訪台後，大陸隨即宣布在台灣周遭海空域畫出6個演習區進行軍演，台海緊張情勢升溫。政治大學外交系副教授黃奎博表示，大陸採行動後美國並沒有直接反制，可見「美國並不像很多台灣民眾所認為的會出兵護台」，這一點相信蔡政府也了然於胸，因為美國本就沒承諾，台灣有事他們一定會來協防。

黃奎博今日（6）接受香港媒體《中評社》訪問表示，裴洛西來台造成如今的台海緊張，美國必然對此全神貫注，但美國與大陸有些「還在談判桌上的東西」可能就會受影響，拜登政府如果要遷怒的話，難道會只遷怒北京嗎？難道不會遷怒蔡政府嗎？畢竟有些東西外界不一定看得到，但會不會有一些檯面下的東西，本來要給台灣一些方便的，最近可能就沒有了，從裴洛西與蔡政府的互動來看，這個可能性是存在的。

黃奎博指出，大陸開始採取行動後，美國並沒有立即且直接的反制行動，這一點蔡政府相信也了然於胸，因為美國本來就沒有承諾說，台灣有事他們一定會來協防，何況美國從以前到現在講過太多遍了，他們僅提供自衛性武器提高台灣的防衛力量，僅此而已。

針對是否美國出兵護台問題，黃奎博直言，從這次危機便能看出美國的因應，並不像很多台灣民眾所認為的美國會出兵護台，雖然出兵護台這件事機率不是零，但目前看來機率不大。