桃園市近年來發展迅速，吸引大量外縣市人口移入，那麼究竟桃園的精華地區在哪？對此，在PTT home-sale版上就有網友發文詢問，從在地人的分析中可得知，精華區是「藝文特區」沒有之一，不過青埔發展具備潛力，未來可能也會升級變成精華區。

「藝文特區」就是桃園精華區

原PO提到台北市有很多精華區，像是大安森林、信義計畫區、大直重劃區、內湖五期、中正特區、國父紀念館、天母等，至於新北市有新板特區，台中有七期，新竹也有竹北高鐵，那麼桃園呢？他目前想到桃園現在有高鐵青埔、藝文特區、長庚A7-A8區，究竟這些區域，哪個才是桃園真正的精華區？引起網友回文熱議。

多數網友表示：「藝文特區」、「青埔只是郊外outlet區，精華區還早」、「藝文特區沒有之一」、「藝文特區，小檜溪可能未來有潛力」、「現在的話藝文，未來的話青埔」、「藝文就類似大安區，老了但環境機能還是很棒，居民素質也高」、「20年後一定是青埔了」，表達目前就是藝文特區，但青埔未來有機會也會成為精華區。

藝文特區具地理位置優勢 未來會逐漸形成商圈

鄉民回文進一步說明，其實桃園認真講是沒有精華區的，從假日桃園人會去哪吃喝玩樂就可以知道，基本上就是華泰、大江、台茂，多數桃園人都還是喜歡跑台北逛，但若硬要找精華區，絕對是「正藝文」無庸置疑。

雖然正藝文很小，但現在有基本商場、電影院，且憑藉它地理位置，位於所有重劃區中間位置，未來附近所有大型規劃，住在此區的民眾都可以享受到，例如G12~G13a的開發案、貨櫃場遷廠，這些都是對正藝文有幫助的。

也有網友補充說明，藝文特區接下來會漸漸形成商圈，特色店家會越開越多，更別說中悅世界中心旁的空地可能會蓋商場，等捷運蓋好通車，這區房價絕對站穩每坪50萬。

青埔會成為精華區嗎？需要時間來驗證

住商不動產桃竹苗區經理陸毅棋表示，桃園「藝文特區」原為農田，之後被規劃桃園市政府、國家戲劇院等用地，豪宅建案也都聚集在此，目前房價每坪約32萬~35萬左右，物件公設比低，坪數又適合3~5房的格局，當年吸引不少台商、機場工作人員前來購屋。

至於桃園青埔，原本也是荒涼之地，直到高鐵桃園站選擇設置在此，使大型商業設施、房屋建案紛紛進駐，生活機能與商業活動也逐漸完善，導致房價不斷飆升，最高甚至有6字頭，眾人紛紛看好青埔的發展性。

陸毅棋強調青埔確實發展具備潛力，不過桃園藝文特區因為發展早，雖無多餘空地可以開發，但各方面相對穩定，目前確實是桃園的精華區，而青埔則需要由時間來驗證。

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