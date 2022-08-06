兩岸關係緊張，台灣民眾人心惶惶。不少民眾憂心，萬一發生戰爭要躲去哪呢？內政部警政署設有「防空疏散避難專區」可查詢。以北市為例，只要依各分局管轄範圍點進去，就能在Google Map上找到北市共2萬6795座的防空避難設施。其中，指標性豪宅也在列。

「信義聯勤」可容納3819人 可和明星住戶躲一起

據內政部「防空疏散避難專區」註記，法定防空避難所中，北市不少億級豪宅建案也列在該地圖上。2022第一季交易總價高達4億的「信義聯勤」地下室由大安警分局列管，北棟可容納1609人、南棟可容納2210人，合計約3819人。從實價登錄來看，該社區每個地下室車位8.88-10坪，成交價約550萬左右，換算地下室每坪空間要價約50、60萬，堪稱是最貴防空洞。

信義聯勤的住戶包括台語天后江蕙、全聯董座林敏雄、據傳周杰倫也以老婆昆凌的名義，花了3.5億元買下7樓。網友就戲稱「說不定防空警報來襲，可以跟這些明星們躲在一起。」

松濤苑、吾彊、和平大苑都可躲

另外，像是僅次於「信義聯勤」第二貴的豪宅「松濤苑」、王力宏、李靚蕾曾住過的「吾彊」、大S豪宅「台北信義」、周杰倫所住的「和平大苑」等都有法定防空避難所，

而台北不少知名地標其實就是防空避難設施，例如，例如台北101、國家兩廳院、台北市議會、台北市政府、二二八和平公園等地下停車場。

不過要特別注意，依相關規定，防空避難所屬私有產權者，不得隨意進入，僅在防空演習、戰爭發生前或發生時，由國防部下達疏散命令之後，上述防空避難設備才能開放進入避難。

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