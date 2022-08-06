運價指數跌又何妨！長榮(2603)公布第二季營運數字又繳出亮麗成績，第二季營收、獲利及每股盈餘均超越第一季，再創歷史新高，每股盈餘達到19.33元，上半年更大賺38.49元，直逼四個資本額。

長榮指出，上半年持續受惠於運價維持高檔，加上新船陸續投入營運增添動能，第二季營收、獲利和每股盈餘均超越第一季。

總計第二季合併營收1749.99億元，季增2.44％，年增75.06％，營業毛利1217.71億元，季增3.18％，年增122.47％，毛利率69.58％，營業利益1179.3億元，季增2.72％，年增126.77％，營益率67.39％，稅後淨利1022.93億元，季增0.92％，年增143.22％，每股盈餘19.33元。

上半年合併營收達3458.24億元，年增82.09％，營業毛利2397.9億元，年增136.59％，毛利率69.34％，營業利益2327.33億元，年增142.46％，稅後純淨利2036.53億元，年增160.62％，每股盈餘38.49元。

長榮公告將以約3500萬美元(約新台幣10.5億元)購置新造2000個冷凍機和1500個機櫃一體式冷凍櫃，以供營運使用。