男星王琳凱（小鬼）2018參加選秀節目《偶像練習生》，憑藉說唱技巧及髒辮造型奪得關注，最终以第八名成績成為限定男團NINE PERCENT的成員，該團解散後便以solo歌手身份活躍至今。近日一網友在社交平台曬出醫院偶遇小鬼的照片，只見他頭戴紗布，嚇壞了不少粉絲。昨（5日）公司做出緊急回應，透露他是在出時摔傷。

5日網友曬出在醫院偶遇小鬼的照片，照片上小鬼身穿輕便的運動裝，頭上套著紗布，坐在走廊長椅上低頭滑手機，疑似頭部受傷。照片發出後，引發衆多粉絲擔憂，紛紛喊話公司要求説明情況。

網友在醫院偶遇小鬼，曬出小鬼頭套紗布網的照片。（圖／翻攝自小鬼微博）

公司發表聲明證實小鬼摔傷。（圖／翻攝自果然天空娛樂微博）

小鬼受傷不忘苦中作樂逗樂粉絲。（圖／翻攝自小鬼微博）

公司發表聲明證實照片中的人確實是小鬼，接著表示「抱歉佔用大家公共資源，透露王琳凱（小鬼）日前出遊時，由於路滑摔倒摔傷頭部，第一時間已陪伴前往醫院檢查治療，目前已康復並無大礙」，小鬼本人也親自回應「沒啥事！摔一下變聰明了，又能寫很多歌了」，除了安撫粉絲之外，還不忘苦中作樂拍幾張受傷照片詢問「來兩張當專輯封面怎麽樣？」