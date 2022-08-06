大陸官媒新華社6 日發布評論員文章，指美國眾議院議長裴洛西訪台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定。此行犯下背信棄義、踐踏法治、破壞和平、干涉內政、政治操弄、以權謀私六宗罪，必將受到歷史公正的審判和清算。

文章稱，背信棄義：

美國作為一個國家，對外政策只能有一個。美國國會眾議院作為美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國政府的一個中國政策，不與台灣進行任何官方往來。裴洛西是美國第三號政治人物、僅次於副總統的美國總統第二順位繼承人，其以任何形式任何理由赴台活動，都具有高度政治敏感性，都是升級美台官方交往的重大政治挑釁，都是對美方政治承諾的背棄。

踐踏法治：

裴洛西口口聲聲說，此訪與美國以1979年《台灣關係法》、中美聯合公報、「對台六項保證」為指導的長期政策並不衝突。事實上，《台灣關係法》「對台六項保證」本質上是將美國的國內法凌駕於國際法和國際義務之上，是對國際法和國際關係準則的無視和踐踏。

破壞和平：

一個中國原則是台海和平穩定的定海神針。逆和平發展歷史大勢而動者，無論是誰，都必將被釘在歷史恥辱柱上。

干涉內政：

裴洛西在台期間利用各種場合在民主人權、香港、西藏、新疆、宗教等問題上對中國汙蔑抹黑，體現了她一貫的反華立場。

民主是全人類共同價值，是各國人民的權利，而不是少數國家的私利。一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判。

以權謀私：

正如美國媒體報導指出，美國期中選舉將至，民主黨深陷頹勢，裴洛西妄圖借打台灣牌獲得政治加分，留下所謂政治遺產。但這些成果均是個人的、象徵性的、短期的，而造成的地區安全局勢緊張等嚴重後果和影響則是長期的，對中美兩國關係的損害是深遠的。