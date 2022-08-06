史蒂芬柯瑞的「氣度」之大，從這次遭到早已無法在NBA生存的前籃網後衛麥克詹姆斯批評當中完全看出！麥克詹姆斯最近在博客節目中沒把柯瑞列在當今NBA與歐洲聯盟最強5人當中，理由竟是他認為柯瑞屬於單維度球員，柯瑞也狂笑回應，「好吧，我格局太小！」

僅在NBA打過短短兩季，目前效力AS摩納哥隊的麥克詹姆斯，最近排出東契奇、杜蘭特、詹姆斯、恩比德與阿提托康波當作當今最強5人，完全沒把剛拿生涯首次總冠軍賽MVP的柯瑞排進去，「因為以柯瑞的球風來看，他打球比較單一。」

「從一個控球後衛的角度來看，柯瑞的持球時間並未很長，這點讓我很不舒服，」麥克詹姆斯表示，「儘管他可以在運球後得分，也是一名超級球星，可是當你想要挑選聯盟前5球星，你總是會比較挑剔一點。」

聽到麥克詹姆斯這番言論，正在舉辦訓練營的柯瑞一邊狂笑、一邊回應，「對於那些討厭我的人來說，我的一切都是很糟糕的，甚至我還被看成單維度球員，我很抱歉，真的很抱歉，我的格局太小了，真的太小了，那就盡量說吧，我喜歡這種批評。」