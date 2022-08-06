仁寶集團積極投入健康事業，日前與新北市政府衛生局簽立「新北市瑞芳區醫療長照設施大樓BOT+BTO案」投資契約，全案預計於2026年正式完工，提供東北角地區一般門診、24小時急診，以及老人日間照護、住宿式長照服務。

仁寶表示，東北角是臺灣老齡化相對嚴重的區域，一直以來都由瑞芳礦工醫院提供在地服務，瑞芳醫院的建立有必要性也有急迫性，仁寶長期投入智慧醫療與科技長照，仁寶將藉由瑞芳區醫療長照案，整合緊急醫療服務、社區醫療供給及長照相關資源，未來也將導入包含遠距醫療、醫療物聯網、長期照護系統等科技及服務模式，同時結合企業及社會各界的公益資源，除了解決偏鄉長期醫護資源不足的問題，期望能夠提供東北角居民更完整的醫療、健康及長照模式，同時也期望透過本案發展出複合多元健康照護系統。

仁寶表示，除了內部資源外，也將與醫療、長照經驗豐富的 「蕭中正醫療體系」與「日本元氣集團」為在此案結盟為合作夥伴。 仁寶董事長許勝雄表示，本案將成為仁寶推動智慧醫療、遠距醫療、精準醫療及預防醫療落地的場域，仁寶也將攜手經驗豐富的合作夥伴，一同協助提升台灣偏鄉醫療能量，善盡社會責任。

仁寶表示，申請開發基地面積共2,659平方公尺，規劃新建地上九層和地下一層的醫療長照設施大樓，一到三樓為醫院、四樓為日照中心，五樓以上作為住宿式長照機構，地下一樓為停車場，入口大廳醫院與長照入口獨立進出，醫院一樓配置掛號、門診、藥局、與24小時急診服務，目前依招標規定，規劃長照機構至少135個床位、急性一般病床20個床位，預計於2026年正式完工。