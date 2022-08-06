藝人蔡允潔（蔡小潔）身兼展場模特兒、演員及女藝人，曾在職業撞球賽裡擔任舉牌妹，因擁有F罩杯的好身材，被網友封為「史上最猛舉牌妹」，今年5月與小2歲的助理男友詹甫彥登記結婚，7月馬上宣布懷孕喜訊。近日，她首度在社交平台曬出孕肚，還好奇詢問「為何孕婦不能用剪刀」，結果被老公無厘頭回答笑翻。

蔡允潔7月公開懷孕3個月的消息後，因意外確診新冠擔心到大哭，近期剛解除隔離。5日首次在社交平台公開孕肚照片，感慨「小福星漸漸長大了」，只見照片中腹部形狀已經很明顯，但同時也看到修長雙腿入鏡，可見她懷孕期間也不忘保養。

另外，蔡允潔還透露曾跟老公討論到「孕婦為什麼不能用剪刀」，老公竟回答：「因為老公會出石頭啊」，此回覆讓她直接笑翻直呼：「有誰聽得懂嗎」，只好詢問網友到底爲什麽孕婦不能用剪刀。網友也提出不少見解，「老一輩比較多禁忌，不要在床上用針線剪刀就好」、「主要原因應該是怕孕婦不小心割傷受驚，造成宮縮影響胎兒」，也有網友暖心回應：「孕婦要顧好身體要盡可能心情保持開心」、「辛苦了，最美的辣媽」。