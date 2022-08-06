共軍東部戰區保持高度戒備。(取自解放軍報微博)

共軍052C級舷號150長春艦昨（5日）在我方西南海邊越過海峽中線，遭我方成功艦驅離畫面罕見曝光。同一時間，同級的052D級「南京艦」也同時近逼花蓮外海。根據解放軍八一軍網公布，南京艦在花蓮和平外海，以「賞鯨船視角」逼近，我方濟陽級巡防艦蘭陽號（935），以約500公尺超近距離在旁監控。

據了解，長春號與南京號日前就前往東部外海，隨著長春號往南航行至西南海域。

052D級是以052C為基礎改良而成的主力驅逐艦，於2014年成軍服役後目前已有25艘服役，另有12艘建造或計畫中。主要武裝採用H/PJ-45A單管130公厘快砲，近迫防砲系統則有H/PJ-11（11管30公厘機砲）與H/PJ-12兩種（7管30公厘機砲）兩種。

全艦具有64座模組化VLS，可填裝「海紅旗9型」防空飛彈、「長劍10型」巡弋飛彈以及「鷹擊18型」反艦飛彈等多種武器；另外還有一組24聯裝的HQ-10近迫防空飛彈系統。而艦載直升機據稱將從直9C型，改為仿製S-70的直20F型直升機。