美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）讓大陸氣得跳腳，連日進行實彈演練「包圍台灣」，且軍演首日就有一枚飛彈直接穿過台北上空，但民眾卻完全不知情，直到日本防衛省公布彈道資訊，國防部才出面回應，但國民黨立委鄭麗文看完國防部的解釋後，無言說「太高的領空，我們就不要了？」

鄭麗文昨（5）日在臉書表示，大陸首日軍演後，國防部本說沒有非但飛越台灣上空，結果日本防衛省公布的飛彈航跡，有4枚飛彈經過台灣上空，還有1枚直接穿過台北，是首度有大陸的彈道飛彈飛越台灣領空。

鄭麗文質疑，這明明是一件史無前例的事情，國防部卻直到日本防衛省公布相關資訊後才進行解釋，氣罵「飛彈越過領空，蔡EE都不用主動出來解釋？又想用國防專用黑布隱瞞嗎？這次國防布直接籠罩全台，根本就是『千萬別抬頭』啊！」

「一個和高度台灣相關的新聞竟然是國外新聞報回來我們才知道？」鄭麗文怒批，難道抗中保台、三軍統帥的意思是，太高了測不到，所以不算領空嗎？還是蔡政府很相信大陸的軍事實力，飛彈說經過就是經過，都不會突然降落？

針對共軍發射之彈道飛彈，是否飛越台北上空，國防部4日表示，國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射之東風系列飛彈彈道，並預測其落點為東部海域，對本島地面不構成危害，乃據以完成戰備應處，符合接戰規則。因此，未發放防空警報。