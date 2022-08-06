我國桌球好手們繼續在WTT突尼斯挑戰賽登場，雖然莊智淵與陳建安的男雙組合昨天不敵大陸好手趙子豪/薛飛無緣決賽，但混雙馮翊新/陳思羽闖進冠軍戰，在台灣時間今天清晨與日本兄妹檔一決生死，可惜最後以11：9、8：11、11：9、10：12、6：11敗陣，不過還是順利獲得亞軍，相當不容易。

馮翊新/陳思羽在混雙4強以3：1淘汰德國組合，今天強碰日本「怪物兄妹」張本智和與張本美和，這是他們兄妹首次於國際賽聯手，張本美和年僅14歲，是桌球界未來超新星。而此戰馮翊新/陳思羽沒有畏懼，首局、3局都以11：9獲勝，第4局更戰到10：10，可惜連丟2分讓出，最後決勝局以6：11遭逆轉。

面對強勁對手馮翊新/陳思羽展現出絕佳實力，雖然輸球仍取得亞軍，創下兩人合作以來最佳成績，此外/陳思羽在個人賽表現也相當突出，先於女單闖進4強，但碰上張本美和未能贏球，以11：13、9：11、5：11、11：9、12：14敗陣，這是雙方生涯首度交手，相信陳思羽未來仍有機會在國際賽復仇。