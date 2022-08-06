8月4日一道閃電擊中白宮附近的拉法葉廣場（Lafayette Square），造成3人死亡，1人仍未脫離險境，科學家表示，氣候變化大幅增加全美雷擊的可能性。

據路透6日報導，華盛頓特區當時炎熱潮濕，很容易引發雷電。當時最高氣溫攝氏34度，比當地30年來的正常溫度高了5度以上。而更多的熱量可以將更多的水分吸入大氣，進而增加閃電產生的機率。2014 年發表在《科學》（Science）雜誌上的文章曾警告，美國本世紀雷擊數量可能增加 50%，氣溫每增加攝氏1度 ，紀錄到的雷擊總次數就增加了12%。

一道閃電擊中白宮附近的拉法葉廣場（Lafayette Square）造成三人死亡，一人情況危急。（YouTube）

此外，2020年8月的雷擊引發了加州的有紀錄以來最大的野火，導致約1萬4000人受困。美國大多數的雷殛發生在夏天，人口眾多，而佛羅里達州的死亡人數最多。除了美國以外，有證據顯示，印度和巴西的雷擊也日益頻繁 。

但即使雷擊增加，專家表示，被閃電擊中在美國仍然十分罕見，每年約有4000萬道落雷在全美各地，但根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的機率估算，被閃電擊中的機率不到百萬分之一。而被擊中的人當中，大約9成能夠倖免於難。該中心統計，自 2006 年到 2021 年間，總共有444人死於雷擊，而8月4日在參觀華盛頓北部的拉法葉廣場（Lafayette Square）時被閃電擊中的兩男兩女，更是極少數的案例。

Got this picture from the scene of where the four people were struck by lightning in Lafayette Park. Courtesy: Alister Martin pic.twitter.com/JSduR2FAlo — Christian Flores (@CFloresNews) August 5, 2022

WATCH: Fox weather camera captured this incredible lightning strike around the time the 4 people were struck near White House. https://t.co/9liRqW7tqx @fox5dc pic.twitter.com/fsXTKCpYQq — Lindsay Watts (@LindsayAWatts) August 5, 2022

4名受害者被送往地區醫院，仍有3位不治死亡，分別為一對70多歲老夫婦和一名29 歲的男性，白宮在周五的一份聲明中說，「我們對悲慘的生命損失感到難過，我們的心與失去親人的家庭同在。」