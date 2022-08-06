隨著3C普及，現代人用眼過度，眼睛容易疲勞，甚至出現眼疾的人不在少數。對此，眼科醫師林于皓提醒，日常生活中有許多不經意的動作，可能一不注意就導致眼壓高，尤其眼科手術後、有青光眼家族史者，更要避免這些動作。

青光眼是指視神經萎縮引起的視野缺損，一旦眼壓過高就容易罹患青光眼，而正常人的眼壓應介於10~20毫米汞柱，如果長期眼壓過高，會造成眼球視神經血液循環不良，嚴重可能導致失明。根據健保署統計，台灣青光眼就醫人數2019、2020連續兩年突破30萬人，其中50歲以下患者就占了兩成。

對此，林于皓指出，生活中一些不經意的小動作，會讓眼壓升高，千萬不可不慎。首先是便秘，當患者便祕或是排便不順暢，在用力排便的情況下，腹壓會增加而誘發眼壓升高，建議青光眼的患者要保持排便通暢。

其次是穿著的領帶、胸罩、塑身衣如果太緊，也可能會造成腹壓升高，導致靜脈不好回流，讓眼壓升高。

另外，喝水一次不要超過300C.C.，許多人運動後會一次喝下大量水分，水份進入身體後，眼睛的隅角可能會來不及排水，讓眼壓上升，因此不要一次大口喝水，建議小口喝水對眼睛較無負擔。

最後林于皓提醒，除了上述這些小動作之外，進行眼科手術後，也要留意眼壓是否升高，因此術後休養時務必要注意生活上不經意的行為，尤其是有青光眼家族史及眼壓高的患者，平時更應定期檢查眼睛、追蹤眼壓，確保眼睛健康。