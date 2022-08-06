兄弟檔攜手幫國家隊打球並不稀奇，但四兄弟同時在國家隊打球，這應該也算是種紀錄！「字母哥」阿提托康波6日貼出自己跟3個兄弟一起穿上希臘國家隊球衣的合照，且寫著，「很榮幸能夠一起做這件事！」接下來他們將在9月1日開打的歐洲男籃錦標賽登場。

其實阿提托康波家中共有5個兄弟，除了大哥弗朗西斯在踢足球，排名第2與第3的薩納西斯與揚尼斯(字母哥)都在公鹿打球，去年兩人還攜手奪冠，老四科斯塔則是兩年前湖人奪冠成員之一，小弟亞歷克斯去年曾跟國王拿下夏季聯賽冠軍，目前在西班牙打球。

假如有看過傳記電影「王者之路」就知道，阿提托康波從小就很貧困，更是全家從奈及利亞搬到希臘的非法移民，但他們全家人仍然努力在艱困環境當中生存下來，直到2013年阿提托康波被公鹿選上，且拿到希臘公民身分，他們的生活才總算穩定。

今年歐錦賽將從9月1日打到9月18日，希臘將跟克羅埃西亞、烏克蘭、愛沙尼亞、英國、義大利等隊分在預賽C組，屆時或有機會看到阿提托康波四兄弟同時上場的難得身影。