一名網友透過外送平台點壽司當晚餐，下單時在備註欄提醒店家他要薑片、醬油和哇沙米，點完吃的想來點喝的，送單以後發現自己忘了修改備註欄，因此飲料店也收到和壽司店的同款指示，讓他很擔心送來的飲料會是怎樣。沒想到，貼心店員竟然在3杯飲料上面貼上貼紙，手繪了薑片、醬油和哇沙米，讓人看了不禁會心一笑，引發網友討論，不少人暴動說，店員怎麼這麼可愛！

一名網友昨在臉書社團《細說淡水》上發文表示，使用外送平台訂爭鮮當晚餐，在備註欄告知店家要薑片、醬油和哇沙米，送出訂單以後，隨後就點了飲料，結果卻忘記關掉了備註欄，所以飲料店也將看到他那個要加薑片、醬油和哇沙米的要求。

訂飲料備註要加醬油和哇沙米，店員出奇招一次滿足，引起網友討論。（圖／翻攝自臉書社團細說淡水）

該網友尷尬地說，不知道結果會怎樣，是直接忽視我呢？還是真的會在我的飲料加入那些調料？結果飲料送來以後，發現飲料店真的「使命必達」，讓他深深佩服，甚至還送了他一個湯包，讓他越來越喜歡這家飲料店，也很感謝店員的用心。

從照片中可見，原PO點了1杯冰紅茶與2杯海神飲料，而貼心的店員分別在飲料瓶身處貼上貼紙，並在貼紙上分別畫了醬油罐、哇沙米和薑片的插圖，甚至還附送了一包泡麵調料的湯包。可愛舉動引起網友熱議，「好可愛，大推飲料店店員」、「這文好療癒啊！店員太可愛了，我都想特地去買」、「太有才了！真的使命必達欸」。