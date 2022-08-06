今日烏克蘭明日台灣？ 柯文哲：自己的國家自己救

今(6)日為台灣民眾黨3周年紀念日，民眾黨也於早上舉辦「俄烏戰爭後國際情勢及兩岸關係」研討會，民眾黨主席、台北市長柯文哲致詞時表示，本以為俄烏戰爭只是雙方擺擺樣子，但卻沒想到還是開戰；原以為速戰速決，但一拖5個月，讓原本趨緩的疫情又遇到戰爭。他表示，鑒於烏克蘭的例子，台灣還是要「自己的國家自己救」，要好好準備。

柯文哲指出，俄烏戰爭從2月開打已經超過5個月，開打前還以為只是兩邊擺擺樣子，沒有人知道會開戰；開戰之後原以為會速戰速決，但沒想到打了這麼久。目前烏克蘭在人員傷亡、財產損失巨大，對世界的糧食、能源、通貨膨脹的影響劇烈。

柯文哲說，俄烏戰爭給全世界的暗示是Unpredictable(不可預測)。俄烏戰爭台灣沒有直接參與，但兩岸的緊張關係會一直被拿來做比較。常有人說「今日烏克蘭，明日台灣」，但柯文哲認為，台灣位於第一島鏈的樞紐，在地緣上有重要地位，加上近年在各領域的成就，世界各國不會坐視台灣成為下一個烏克蘭。但每個國家對台灣的重視，我們只能當作一個善意，還是要做好準備，「自己的國家自己救」終究台灣的問題還是要自己解決。

柯文哲表示，裴洛西三天前來訪，他樂見美台關係的增進，但大陸反應激烈，對台灣實施各種制裁，並進行包圍式軍演、用武力恫嚇台灣人民。柯文哲譴責大陸當局，口口聲聲說台灣是同胞，但面對美中衝突卻轉過頭來針對台灣人民；他也呼籲大陸當局，與美國的對抗不應該遷怒台灣民眾。

柯文哲最後說，台灣的主體性、民主自由制度、安全與人民的福祉才是最重要的目標，要達成這些應該要與所有跟台灣友好的國家保持暢通的溝通管道，他認為，交流可以增加善意，善意可以促進交流，最起碼可以避免惡意螺旋的喪失，這是他舉辦雙城論壇的原因。