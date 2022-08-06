烏克蘭和俄羅斯今天互控對方襲擊歐洲最大核能發電廠所在地，造成1座反應爐停止運作。此外，依據一項避免糧食短缺的協議，3艘運榖船今天從烏克蘭啟程。

法新社報導，俄軍入侵烏克蘭不久，就占領烏克蘭南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，基輔當局指控俄軍在廠內儲存重型武器；莫斯科當局也反控烏軍以這座核電廠為攻擊目標。

國營的烏克蘭國家核電公司（Energoatom）透過聲明表示：「核電廠所在地記錄到3次襲擊，靠近核子反應爐所在的其中一處發電廠房區。」

烏克蘭國家核電公司說：「有氫氣外洩和放射性噴灑的風險，失火危險性也相當高。」公司並未通報任何人員傷亡。

這起攻擊事件造成一條電纜受損，還迫使一座反應爐停止運作。烏克蘭國家核電公司表示，俄羅斯國營核子企業（Rosatom）人員在攻擊發生前倉促離開核電廠。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在每日例行演說中表示，俄羅斯應就「對一座核電廠製造威脅的事實負起責任」。

他說：「今天，占領者給整個歐洲製造了又一次極度危險的情況，他們二度襲擊札波羅熱核電廠。對這個地點的任何轟炸都是無恥的罪行、恐怖的行為。」

烏克蘭外交部稍早表示：「擊中正在運作的反應爐可能造成的後果等同於使用原子彈。」

俄羅斯國防部則否認相關報導，指稱：「烏克蘭武裝部隊對札波羅熱核電廠廠區和安赫德市（Energodar）執行3次砲擊。」

與此同時，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在黑海度假城市索契（Sochi）會見土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），他感謝艾爾段協助籌劃恢復烏克蘭榖物運送事宜。

根據烏克蘭駐貝魯特大使館說法，自俄烏戰爭2月底開打以來，第一艘載運榖物駛離烏國的船隻預計於7日抵達黎巴嫩。

這艘在獅子山共和國註冊的散貨船「拉佐尼號」（Razoni）1日載著2萬6000公噸玉米從黑海港市敖德薩（Odessa）啟程。為了緩解全球糧食危機，俄烏在聯合國支持、土耳其斡旋下簽署一項協議，拉佐尼號即為據此協議從烏國駛出的第一艘運榖船。

基輔當局表示，另外3艘裝載榖物的船隻預計今天從烏國啟程，前往土耳其和愛爾蘭及英國市場。此外還有13艘船等著出航。