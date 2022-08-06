張忠謀直言，不看好台灣半導體移植到如美國、日本等地。（資料照）

美國眾議院議長裴洛西旋風訪台，總統蔡英文3日邀請台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音和碩副董事長程建中等科技界大老，一起和裴洛西共進午餐，外界好奇在宴席上的談話內容，有與會人士透露，張忠謀讚揚台灣半導體的成功經驗，還直接說「不看好台灣半導體移植到如美國、日本等地」。半導體教父如此直白的一席話，令在場來賓有些驚訝，其實張忠謀多次發言，看衰美國半導體在地製造。

《中國時報》先前報導，裴洛西3日上午拜訪立院，民進黨團總召柯建銘會後透露，裴洛西和劉德音談晶片問題，晶片法對於半導體及供應商影響跟重要性，由於會面時間有限僅對於問題跟觀念溝通。

當天中午總統府設宴招待裴洛西一行訪團，總統蔡英文表示，她還邀請了老朋友張忠謀一起和裴洛西共進午餐，劉德音、程建中也都在現場，大家對台美各領域的深化合作，彼此交換意見。

外界關注當天宴席上的細節和談話內容，據《聯合報》報導，與會人士透露，張忠謀剖析了全球的發展狀況，更讚揚台灣半導體的成功經驗，還直接說不看好台灣半導體移植到如美國、日本等地，如此直白的說法，令在場來賓有些驚訝。

事實上，張忠謀不看好美國自家生產晶片不是第一次。早在今年4月，他在美國智庫布魯金斯學會的podcast訪談中表示，美國提高國內半導體製造是浪費、昂貴，又徒勞無功的做法。

台積電在美國奧勒岡工廠的25年製造經驗可以佐證，該廠雖然可以獲利，但後續的擴建計畫幾乎已被放棄。張忠謀說：「我們當時太天真，在比較成本上，美國製造晶片的成本比台灣貴50%，即使台積電多次為奧勒岡工廠多安排美國或外籍人員，但都沒辦法降低成本。」

張忠謀強調，美國晶片產量一定會增加，但生產成本也會上漲，這對美國在國際競爭上並不是一件好事。

去（2021）年10月，張忠謀在玉山科技協會20周年慶祝大會中也提到，台灣半導體製造未來仍相當有競爭力，「我們該持續在台灣營運，這也是唯一的選擇」。至於美國推動半導體在地化製造，他認為，因成本過高，不可能會成功。