日常生活中常會有朋友、同事找你幫忙，而大部分的人做不到就會直接拒絕，但對某些心很軟的人來說，總是很難拒絕別人的要求，就算把自己的搞的很累，他們還是會盡力答應對方要求，最後導致失去自我也無法顧及自我的感受，然而在12星座中就有3星座是「濫好人」代表，下面就一起來看看有這樣特質的星座是誰吧！

#濫好人星座TOP3：獅子座

獅子愛面子，所以很少會拒絕別人。(圖/觸mii)

獅子座天生愛面子，又很講義氣，而且他們非常享受別人拜託他們幫忙的感覺，如果要說獅子為什麼無法拒絕別人請求，那原因一定是因為「面子」，對他們來說趾高氣昂、充滿王者風範的獅子是不可能有辦不到的事情！所以他們不願承認有自己做不到的事情，即使真的碰到令他們感到為難的請求，他們也會義不容辭答應，基本上很少有獅子不願幫忙的情況。

#濫好人星座TOP2：雙魚座

雙魚座就是個擁有「救贖心理」的星座。(圖/觸mii)

雙魚座上榜完全是意料中的事，雙魚天性浪漫又非常容易心軟，他們不擅長拒絕別人的原因，大多是因為他們的聖母心態，他們非常容易感同身受，不忍心讓任何人難過，要是有人在他們面前表現出可憐兮兮的樣子，就算對方沒有主動求助，他們也會想給予對方幫助，但這樣的性格常常讓他們變成濫好人，所有的爛攤子都由他們扛，最後搞得自己身心俱疲。

#濫好人星座TOP1：巨蟹座

巨蟹有非常強的共情心理。(圖/觸mii)

巨蟹座天生脾氣溫和又很好說話，加上他們有非常強的共情心理，所以他們特別能體會對方的難處，因此只要拜託他們事情，幾乎都不會被拒絕，就算碰到超出自己的能力範圍的事情，他們也會盡全力答應對方要求，甚至有時候還會打腫臉充胖子！這樣的性格讓他們成為大家口中的「濫好人代表」，但這一切都出始於他們愛好和平又溫柔的個性，如果你身邊有巨蟹的朋友，那可千萬不要利用他們的善良，讓他們變成濫好人！