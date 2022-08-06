大陸外交部5日針對美國眾議院議長裴洛西執意出訪台灣宣佈一系列反制措施，其中包括取消中美間三項軍事交流機制和暫停兩國在司法、禁毒、氣候等多領域的合作。多名政治和國際關係分析人士表示，中方的反制措施覆蓋領域全面，同時敲打白宮與美國軍方，顯示出裴洛西訪台事件使中美關係發生嚴重倒退，影響還將進一步發酵。更有專家特別指出，此次兩軍多個層級交流機制被取消，意味著中美軍事互信降至谷底，未來兩國發生碰撞摩擦風險正在上升。

中國政法大學全球化與全球問題研究所副教授戚凱表示，五個「暫停」是對白宮的敲打。他更認為上述懲戒性措施也是在震懾其他在台灣問題上蠢蠢欲動的國家。據陸媒之前報導，英國下議院外交事務委員會計畫於今年稍晚派出代表團訪台。

據大陸外交部5日發佈消息，針對美國國會眾議長裴洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，執意出訪台灣，中方將取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議、暫停中美非法移民遣返合作、暫停中美刑事司法協助合作、暫停中美打擊跨國犯罪合作、暫停中美禁毒合作、暫停中美氣候變化商談等8項措施。

根據《環球時報》引述大陸軍事專家宋忠平表示，國防部層級、戰區層級、海上安全層級都是中美軍事交流的重要組成部分，從上到下各級機制的取消，意味著中美軍事互信降至谷底，也意味著中美政治關係降至谷底，「這再次說明，台灣問題涉及到中國的核心利益，也是中美關係發展的基石，一旦美國觸及底線，任何交流和互信蕩然無存。而當兩國軍方不再交流，各種各樣的摩擦都可能產生。」

中國社科院美國問題研究專家呂祥表示，三項兩軍交流機制的取消也再次傳遞出大陸不可能接受美方「我能為所欲為，但你不能反制版本的「護欄說」的訊號。」

復旦大學美國研究中心副主任信強表示，五個「暫停」對美國的影響明顯大於大陸，尤其在氣候變化領域。對美國總統拜登而言，上任以來較突出的外交業績就在氣候變化領域，而這該領域的進展成果都必須有大陸合作與支持，僅憑美國只會一事無成。