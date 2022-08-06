8月7日是24節氣的立秋，太陽經過黃經135度，代表最熱的天氣已過，涼爽的秋天即將開始。對此，命理專家小孟老師指出，立秋要養肺，適合食用蜂蜜、蓮子、山藥、銀耳等潤肺；同時列出立秋7大禁忌和轉運法，供民眾參考。

▍1、不宜吃過燥食物

立秋不宜吃太多辛辣食物，也不宜食用太補氣的食材，以避免腸胃與肺過燥。

▍2、忌晚睡早起

立秋暑氣還在，白天熱晚上涼，最好早睡早起，若晚睡容易著涼，且晚睡早起天氣冷熱變化大，容易忽冷忽熱，影響身體機能。

▍3、避免出入人多之地

立秋主肺，肺也代表空氣傳染疾病變多，因此要盡量減少出入人多的地方。

▍4、忌悲傷

立秋不宜悲傷，心靈要保持平靜，倘若過度悲傷會衰運纏身，若心情不好建議可外出散步、旅遊。

▍5、忌吃瓜

古人常說立秋要「少吃瓜，多吃果」，也說「秋瓜壞肚」，此意就是在跟後人說立秋要少吃西瓜與其餘涼性的瓜類，因為天氣漸涼，不宜食用涼性食物以免腸胃弱的人容易拉肚子。

▍6、忌破壞農田穀物

立秋要護秋，所謂護秋就是要守護穀物，因此古人會希望立秋不要踐踏農田穀物，當心惹怒穀神那就不好了。

▍7、忌玩蟋蟀

立秋的「秋」字，在商周文字是以蟋蟀為象形文字，然而蟋蟀是秋天的蟲，因此藉著動物的形狀來表示秋季，故古人忌諱在立秋逗弄蟋蟀。

●立秋轉運大法

因立秋的秋字代表稻米與火，因此可以吃白米飯，也就是用火將白米煮熟，就能簡單達到開運的效果，若想讓財運好一點，可在中午11：00～13：00吃立秋午時飯，將能增強財運與整體運勢。