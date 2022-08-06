台驊投控(2636)公布第二季財報，單季營收80.01億元，年增1.67％，營業利益及稅後淨利分別為6.95億元、11.1億元，年減21.14％及34.9％，獲利創單季次高，每股盈餘7.65元。去年疫情導致市場供需嚴重失衡運價飆升，進而拉高整體獲利基期；今年第二季起全球疫情逐漸趨緩但高庫存及高通膨降低購買力，整體市場需求減緩，另外，業外投資評價利得減少也是獲利下滑原因之一。

累計上半年營收181.5億元，年增31.84％，營業毛利37.48億元，年增33.91％，營業利益19.13億元，年增43.7％，稅後淨利20.51億元，年減2.22％，每股盈餘14.11元。上半年雖然營運狀況受到上海疫情封城、烏俄戰事紛擾、全球通膨高升、市場供需缺口縮小及運價持續性下滑等眾多因素影響，在業務多元化及市場分散策略運作下，透過業務團隊積極攬貨，及爭取優勢運價等靈活操作，在淡季及利空因素干擾下仍可維持良好的營運表現。

展望下半年，台驊認為，產業受到全球通膨高升及終端庫存去化緩慢壓力下，導致運價連續性下跌。全球航運三大聯盟面對近期運價下跌採取空白航班(blank sailing)方式減少艙位供給，維持運價仍在長約水平，且歐美各國紛傳罷工事件，影響了整體物流供應鏈的順暢，在供需失衡情況下有機會因此調漲運價，但庫存若未能有效消化，有可能限制未來幾季的貨櫃需求，預計市場將在年底出現放緩。

今年以來，大陸貨物貿易進出口穩定增長，6月增速達到14.3％。外貿企業進出口貨運需求明顯增加，在中歐/中俄鐵路業務受到烏俄戰爭逐漸淡化下，第二季營收達3.07億元，毛利率同步回升較第一季成長10.78%。

台驊早期切入中歐/中俄鐵路運輸市場並掌握穩定貨源及長期艙位合約優勢，運行質量和效益皆穩步提升，隨著跨境電商專列、郵政專列、班列＋貿易及班列＋超市等新型服務業態快速發展，相對海空運面對港口罷工及油價上漲等營運風險，鐵路運輸更可展現運期短、運費低等優勢，並不斷拓展與升級運送貨品的質與量，分食新型服務業態這塊大餅。

大陸上半年外貿進出口總值達19.8兆人民幣，年增9.4％，已連續8個季度年增率正增長；長期而言，大陸為全球最具規模的電商消費市場之一，龐大的內需消費及生產供應鏈的「雙經濟模式」對於倉儲運輸需求將持續增長。