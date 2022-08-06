中國駐美大使館6日發出公告表示，白宮國安會方面5日表示於4日召見中國駐美大使秦剛，對中方在台海地區展開軍事演訓活動予以譴責。對此，中國駐美大使館表示，秦剛在會見美白宮國安會官員時，嚴正駁回美方對中方系列軍事反制行動的無理指責。

秦剛表示，美方不顧中方事先多次嚴正警告，執意安排美國眾議院議長裴洛西訪台，嚴重破壞台海和平穩定和中美關係，前因後果一清二楚，是非曲直一目了然。當前局面責任完全在美方，包括東協等地區國家在內的160多個國家和國際組織紛紛批評裴洛西訪台，重申堅持一個中國原則。

而美方誣稱中方升級緊張局勢，這完全是強詞奪理、倒打一耙。事實證明，美方才是台海和地區和平穩定的麻煩製造者。

秦剛強調，中國軍隊在台灣本島附近海域展開系列軍事反制行動，是震懾台獨分裂勢力，維護國家主權和領土完整的必要和正當舉措，且有言在先，中方言必信，行必果。

秦剛說，美方應切實恪守堅持一個中國政策，不支持台獨的承諾，立即採取措施糾正錯誤，消除裴洛西訪台惡劣影響，而不是採取升級行動，進一步加劇台海局勢和中美關係緊張。