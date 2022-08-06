為對美國眾議院議長裴洛西訪台進行「強有力的回應」，共軍在8月4日下午，對台灣周邊的演習區發射11枚彈道飛彈。中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，共軍飛彈部隊在這次備受國際矚目的實彈射擊中，呈現二個缺失，似乎未展現出非常高效的飽和攻擊能力，與共軍所想達到的戰術水準，還有不小的差距。

根據日本防衛省在8月4日晚間所公布的資訊，可看出其中9枚飛彈大致是分成台北時間13時56分、14時14分、14時57分與15時5分到15時8分等四波進行射擊。揭仲說，第一個缺失是共軍每波飛彈發射的間隔都不算短，最短為第三波與第四波之間的8分鐘，最長為第二波與第三波之間的43分鐘；這不可能是共軍為了讓在不同地點所發射的飛彈，能在同一時間抵達目標區，以稀釋國軍防衛能量所做的安排。在實戰中，共軍這種發射間隔過長，形同逐次、零星使用火力的情形，只會讓國軍在遭到前波攻擊後，獲得從震盪中恢復與重整的時間；這種各波次發射間隔過長的現象，在戰術上應該算是頗為嚴重的錯誤。

揭仲又說，日本防衛省所公布的這9枚飛彈，落點分布在4個演習區，且除了第四波從福建發射、後來通過台灣上空的4枚有產生接近「同時彈著」的效果，其他5枚都沒有，這是第二個缺失。例如以台灣西南方海面的演習區為目標區的2枚飛彈，發射間隔達17分鐘，表示飛彈命中目標區的時間也相差許久；以台灣東方海面的演習區為目標區的5枚飛彈，命中目標區的時間看似比較密集，但實際上從浙江沿海發射的飛彈在命中目標區時，另外4枚預定從福建發射的飛彈，應該都還在發射架上等了幾分鐘後，才開始升空。

他強調，在實戰狀態下，為了最大程度分散、稀釋國軍彈道飛彈防禦的資源與效能，共軍每一波所發射的飛彈，要盡量具備可以在「不同的地點」，於「不同的時間」發射，然後在幾乎相同的時間點抵達台灣及周邊的各目標區、「同時彈著」的能力，才能對國軍達到最大程度的「飽和攻擊」效果。但8月4日共軍飛彈部隊實彈射擊的情形，似乎未能滿足這些條件。

揭仲也不認為共軍在4日下午，對位在台灣東部的演習區發射多達5枚飛彈，是為了向美日展示反介入的能力。他稱，共軍是因為在演習中不能選擇台灣陸地作為目標區，加上想刻意讓飛彈通過台灣上空、又不至於變成侵入我方領空，因此必須使這些飛彈在通過台灣上空時，高度至少要維持在100公里以上，使飛彈的落點勢必會離台灣本島有些距離。在這些條件的限制下，共軍就只能選擇在台灣東方，離台灣本島比較遠的海面作為目標區，未必是要演練對美日的反介入。