解放軍8月4—7日在台灣周邊6大海空域舉行軍演和長程火力實彈射擊的示意圖。（圖／新華社）

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日結束訪台後，大陸隨即宣布在台灣周遭海空域畫出6個演習區進行軍演，台海緊張情勢升溫。陸軍退役中將、國民黨前立委帥化民表示，大陸此舉可能是為將來「大封鎖」試點，屆時將造成台灣物資無法進出，這就是所謂的兵不血刃，絕對不是好兆頭。

帥化民4日接受香港媒體《中評社》訪問指出，這次演習只有3天，代表就是給台灣一個警告，將來可以有更大規模的封鎖行為；封鎖將會造成台灣恐懼的感覺、經濟的衰退，屆時不僅重創投資環境，物資也無法進出，這就是所謂的「兵不血刃」，不需要打仗就能達到目的。

帥化民分析，台灣的軍力與人力無法與大陸比較，若每天出勤，不只人員疲勞，硬體的機件壽命也是很現實的，這樣不斷折騰、消耗，就算不打仗，光這種無盡無止的演習，就把台灣消耗得差不多了。

對此，帥化民強調，演習3天當然不會造成太嚴重的威脅，然一旦變成常態，下次演習個90天，那台灣的天然氣不知要斷多久，畢竟台灣的天然氣存量頂多一周；甚至石油也進不來，這樣加工副產品就出不去，台灣仰賴外貿，被困以後，台灣2300萬老百姓生計都可能受影響。帥直言，一開始是「鎖台」，接著時間一長就變「窮台」，這絕對不是好兆頭，不能等閒視之。