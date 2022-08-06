國民黨桃園市長參選人張善政去年參與論壇的言論，遭質疑有親中傾向，民進黨桃園市議員參選人魏筠透過臉書批「這不是親中什麼是親中？」張聽聞當初一席話又被翻出火大回應該話是反諷，更直嗆「邏輯智商有問題」。對此，民進黨桃園市長參選人林智堅表示，政治工作者應包容不同聲音，別粗暴貶低別人。桃園市長鄭文燦也酸說，才說要說好話，沒過多久就開始說壞話。

張善政的科技業赴陸說引爆藍綠隔空交火，林智堅今指出，作為政治工作者，應包容各種不同聲音，人權不僅是普世價值，更是台灣人長期捍衛的珍貴價值，張其實只要把這件事說清楚就好，實在不需要用這麼粗暴的言語貶低別人。

鄭文燦表示，張善政才說過要說好話，豈料過了3分鐘就開始說壞話，面對外界檢視，不應一開始就惱羞成怒。鄭也認為，魏筠智商很高，自法律系畢業後當過法院書記，不僅服務細膩，說話也字斟句酌。

針對張善政遭指與親中團體走很近，林智堅說，過去看到張確實與統派團體關係較緊密，會讓他們擔心，尤其張當初在論壇提出的言論，都和主流民意背道而馳，未來根留台灣、壯大台灣，才是中央和地方應共同努力之處。

鄭文燦也提到，當年張善政參選時，與親中小黨連成一線，扮演致公黨的最高顧問，曾鼓勵高科技赴陸發展，認為在那比較好做研發，因為沒有人權，因此人臉辨識、基因庫和各種大數據都較易取得。鄭直言，張在政策和價值觀上，都與台灣現今主流不同，無論哪個政黨，都不會鼓勵去一個沒有人權的地方搜集個資和基因資料，「會說這種話讓我很意外」。

此外，面對大陸軍機穿越台海中線，鄭文燦表示，台灣有決心保護民主，中共在創造新的現狀，欲把過去海峽中線、兩岸和平架構全部歸零，是對台海安全的重大挑戰，相信全世界都看在眼裡，認為大國崛起應學習和平睦鄰，若一開始就不理性讓全球不安，「這個大國崛起會失敗」。