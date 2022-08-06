英國「足球金童」貝克漢及維多莉亞的長子布魯克林，今年4月與「億萬千金」妮可拉佩茲（Nicola Peltz）舉辦「世紀婚禮」，近期關於貝嫂維多利亞與妮可拉佩茲不和、冷戰傳言甚囂塵上，一向最愛曬家庭恩愛的夫妻倆幾乎未點讚媳婦貼文，妮可拉佩茲接受專訪時，更是開酸貝克漢夫婦箝制老公，暗示公婆是「控制狂魔」，字句流露出種種不滿。

據「紐約郵報」報導，維多莉亞和妮可拉從婚禮規畫開始就產生摩擦，含著金湯匙出生、不會順從他人的妮可拉完全不准婆婆提供任何意見，甚至未透露任何婚禮籌備相關訊息，而強勢的維多利亞也不爽被媳婦當空氣，導致兩人關係降至冰點，儘管貝克漢與維多莉亞與其他小孩都皆出席婚禮，卻依舊沒有把兩人心結打開。

此外，維多利亞一直把貝克漢當成品牌在經營，一舉一動都被強曝光在公眾視野裡，然而維多利亞幾乎未點讚兒媳任何動態，近期妮可拉登上「TATLER」雜誌封面，標題明晃晃寫著「新貝嫂」，長子布魯克林開心轉貼該封面到IG，貝克漢與維多莉亞仍未點讚，當時就有人指出必有蹊蹺，妮可拉接受該雜誌專訪時，主動提起貝克漢夫婦控制孩子的人生，認為過去老公在職業選擇上有很大壓力，選擇了他不喜歡的事業像是在討好取悅「某些人」。