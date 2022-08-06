澳門自今日零時起，對香港、台灣或外國地區的入境人士實施「7＋3」政策，即在酒店醫學觀察7日，之後自我健康管理3日，較目前「10＋7」隔離期縮短一周。

由香港、台灣或外國地區的入境人士，須接受集中隔離醫學觀察直至入境翌日起計第7天，隨後進行自我健康管理直至解除醫學觀察翌日起計第3天，及自我健康監測直至解除醫學觀察翌日起計第7天。

自我健康管理期間和自我健康監測期間，須以入境時及醫學觀察期間出示的同一證件資料生成澳門健康碼，並須於解除醫學觀察翌日起計第1、2、3、5、7天接受新型冠狀病毒核酸檢測。解除醫學觀察翌日起計第3天的核酸檢測結果為陰性前，澳門健康碼為「黃碼」，之後健康碼轉為「綠碼」，健康碼轉為「綠碼」前不可經澳門前往大陸。

至於在入境時或集中隔離醫學觀察期間核酸檢測結果呈陽性人士，則須接受集中隔離至少至入境翌日起計第10天；而於中國完成醫學觀察翌日起計第3天或之前的人士，只可經陸路口岸入境並須即時接受一次及在入境翌日起計第1、2、3天各接受1次新型冠狀病毒核酸檢測。